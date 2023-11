Futsal C1/M: Azzurri Conversano, poker al Cus Bari

Poker di reti e quinta vittoria in campionato per gli Azzurri Conversano nella dodicesima giornata del massimo torneo regionale. La banda del presidente Mino De Girolamo, davanti al pubblico amico del PalaSanGiacomo, batte con il punteggio di 4-1 il Cus Bari C5 e torna in orbita Final Eight di Coppa Italia a una settimana dalla conclusione del girone di andata.

Ottima la performance offerta da capitan Detomaso e compagni che vanno in svantaggio, ma trovano la forza prima di pareggiare e poi di portare a casa l’intera posta in palio che permette il sorpasso in classifica proprio ai danni dei baresi.

LA GARA – Mister Chiaffarato è sempre orfano di Mastrangelo e deve fare i conti con le precarie condizioni fisiche di Masi e Cannone i quali vanno in panchina solo per onore di firma. Lo starting five è così composto da Grieco, Detomaso, Sciannamblo, Caradonna e D’Alessandro, mentre sul fronte opposto Maurizio Mazzarella schieda Rafaschieri, Anastasia, Avitto, Sicilia e Catucci.

La prima conclusione del match è di Detomaso, ma il suo tentativo di destro viene deviato in angolo. Poco più tardi sale in cattedra Catucci il quale prima impegna Grieco e successivamente, ben assistito da Avitto, rompe gli equilibri siglando la rete del provvisorio 0-1. I conversanesi rispondono provandoci soprattutto dalla distanza con i tiri di Gutierrez e Lemonache che trovano la pronta risposta di Rafaschieri. Il numero 30 barese, tuttavia, deve arrendersi al minuto numero 10 quando la rasoiata del solito Lemonache termina la propria corsa in fondo al sacco.

La gara è bella e avvincente con le occasioni da rete che fioccano da un lato e dall’altro e con i due estremi difensori sollecitati e spesso e volentieri. Le parate di Grieco e Rafaschieri, infatti, congelano il risultato prima dell’intervallo e al riposo il tabellone luminoso del San Giacomo indica il punteggio di 1-1.

Nella ripresa pronti via e Gutierrez chiama ancora al gran intervento il portiere ospite il quale, però, nulla può sullo sciagurato colpo di testa di Anastasia, autore dell’autogol che fissa il parziale sul 2-1 in favore degli Azzurri. Il capitano del Cus Bari prova a farsi perdonare al minuto 6 mettendosi in proprio e andando a colpire il palo con un bolide dalla distanza.

Gli ospiti vanno con insistenza a caccia del pari, ma appaiono poco lucidi in fase di impostazione e così ad approfittarne è D’Ecclesiis che, dopo l’ennesima grande parata di Rafaschieri su D’Alessandro, mette tutti d’accordo andando a realizzare il 3-1.

Tre minuti più tardi il palo di Detomaso tiene ancora in vita i baresi che nel finale tentano il tutto per tutto con il quinto di movimento senza ottenere gli effetti sperati. Sono i padroni di casa, in realtà, a sfruttare la situazione e a chiudere definitivamente i conti con la rete facile facile di Gutierrez. Al San Giacomo, dunque, la sfida va in archivio con il successo degli Azzurri per 4-1 e con gli applausi meritati del popolo conversanese verso i propri beniamini.

Azzurri Conversano-Cus Bari C5 4-1 (p.t. 1-1)

Azzurri Conversano: Fanizzi, Masi, Sciannamblo, D’Ecclesiis, Bientinesi, Lemonache, Gutierrez, Detomaso, D’Alessandro, Caradonna, Cannone, Grieco. All.: Francesco Chiaffarato.

Cus Bari: Zullino, Deflorio, Guastamacchia, Loiotine, Anastasia, Avitto, Gigante, Sicilia, Catucci, Rafaschieri. All.: Maurizio Mazzarella.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp