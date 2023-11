Futsal A2/M: Una super rimonta non basta, Monopoli ko a Canicattì

Una partita non adatta ai deboli di cuore è quella andata in scena questo pomeriggio a Canicattì, dove i padroni di casa hanno vinto 10-8 contro una Kredias Audace Monopoli che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque senza mai mollare fino all’ultimo e sfiorando una rimonta epica.

La cronaca di una partita scoppiettante. Dopo una fase iniziale di studio tra le due squadre, i padroni di casa passano in vantaggio al 6′ con la rete del portiere Castiglione che dopo essere uscito fuori dalla sua area di rigore, sorprende Caramia con un gran tiro dalla distanza.

L’Audace prova a rendersi pericolosa con alcune occasioni respinte dalla retroguardia locale ma riesce a trovare al 10′ il gol dell’1-1 con Perrucci, che neanche un minuto più tardi si replica portando così i gialloblu in vantaggio. Parziale che cambia dopo pochi secondi con la rete di Scervino che riporta nuovamente il risultato in parità.

Al 15′ nuovo botta e risposta con i locali che ripassano in vantaggio con Piovesan, ma neanche dopo dieci secondi è Juan Cruz a ristabilire la parità. La partita però è super aperta e due minuti più tardi è ancora Piovesan a segnare il 4-3. Fine primo tempo e squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo a due facce. Passano tre minuti e il Canicattì allunga sul 6-3 con la doppietta di Scervino e la tripletta di Piovesan. L’Audace però non molla e un minuto più tardi è Perrucci a siglare la sua prima tripletta personale in gialloblu. Al 6′ Caramia atterra in area un giocatore del Canicattì ed è calcio di rigore che Piovesan non sbaglia portando il risultato sull’8-4 e partita che sembra irrecuperabile.

Dal 10′ mister Giacovazzo inserisce il quinto uomo di movimento e da questo momento la partita cambia in favore dei gialloblu, con i locali che concedono tantissimo. Al 13′ l’Audace trova l’8-5 con la prima rete in campionato di Alex.

Due minuti più tardi è Lapertosa a segnare la rete dell’8-6. Continua a spingere col quinto uomo di movimento la squadra di mister Giacovazzo e al 16′ Baldassarre segna l’8-7 facendo ammutolire il pubblico presente. Nel momento migliore dei gialloblu però arriva il 9-7 dei locali ancora su calcio di rigore battuto da Piovesan. Negli ultimi istanti del match arriva il decimo gol dei locali di Scervino dalla distanza a porta vuota, ma nella ripartenza Lapertosa sigla il 10-8 finale.

Con questa sconfitta i gialloblu restano fermi a quota 5 in classifica in un campionato apertissimo. Adesso testa al prossimo e difficilissimo match in casa contro la capolista Taranto.

FUTSAL CANICATTÌ-KREDIAS AUDACE MONOPOLI 10-8 (4-3)

Reti: 6′ Castiglione, 12′, 3’st e 19’st Scervino, 15′, 17′, 3’st, 6′ st rig., 7’st, 17’st rig. Piovesan (C); 10′, 11′ e 4’st Perrucci, 16′ Juan Cruz, 13’st Alex, 15’st e 19’st Lapertosa, 16’st Baldassarre (A).

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Passiatore, Lenoci, Palattella, Juan Cruz, Baldassarre, Lapertosa, Alex, Paragò, Perrucci, Cristofaro; Sibilio. All.: Giacovazzo.

