Futsal B/M: Castellana è tornato, vince e convince in Calabria

Il Castellana C5 vince e convince in terra calabrese dove conquista la vittoria numero tre in stagione che consente di portarsi a quota 11 punti nella classifica del campionato nazionale di Serie B (gir. G). Un successo per nulla scontato quello conquistato dai ragazzi di Andrea Rotondo in casa del Casali del Manco Futsal, compagine forte e organizzata e data in gran forma dopo l’exploit di Altamura nell’ultimo turno.



LA GARA – Grande approccio alla gara da parte della formazione ospite che dopo una manciata di secondi è già in vantaggio grazie al solito micidiale sinistro di Mario Chiantera, liberato per la conclusione sugli sviluppi di un corner. Sulle ali dell’entusiasmo i castellanesi continuano a macinare gioco e creano diverse palle gol senza riuscire però a trovare la via della rete.

Le occasioni più nitide capitano sui piedi di Chiantera e Lacatena con il primo che si fa ipnotizzare dal portiere locale e con il secondo che, da pochi passi, non centra il bersaglio grosso. Anche i calabresi cercano di farsi vedere dalle parti di Ritorno, bravo in almeno un paio di occasioni nel negare il pari ai gialloverdi padroni di casa, ma impotente sul rigore siglato da Fiore e decretato per un fallo di Satalino.

Con il punteggio nuovamente in parità, le due formazioni inseguono lo stesso obiettivo ovvero quello di raddoppiare prima dell’intervallo ed in questo sono più abili gli ospiti che, sull’asse Vitto-Chiantera, costruiscono la rete del 2-1 siglato ancora una volta dal numero 10 in maglia bianca. Nella ripresa il Castellana torna in campo agguerrita e subito determinata ad azzannare la gara.

Mister Rotondo chiede ai suoi una difesa attenta ed ordinata, per poi scatenare in contropiede tutta la prepotenza fisica di Chiantera. Il bomber di Polignano veste prima i panni dell’assist man per mandare in rete Pedone e successivamente torna goleador depositando in fondo al sacco un perfetto invito di Vitto. Di fatto il match è già virtualmente concluso anche se Cipolla, dopo la rete del 5-1 messa a segno da Laselva, tenta il tutto per tutto con il power-play, andando di fatto a spalancare le porte per la sesta realizzazione castellanese a firma di Satalino. A Casali del Manco, dunque, la sfida si chiude con il risultato di 6-1 in favore del Castellana che torna al successo dopo due sconfitte consecutive e resta ancorato alla zona playoff, distante attualmente un solo punto.



L’ANALISI – Questo il commento di mister Rotondo al termine della gara: “E’ stata una gara combattuta e tirata anche se il risultato sembra dire altro. Loro sono un’ottima squadra e non a caso sono nelle prime posizioni di classifica. Penso che abbiamo fatto davvero una grande partita, attenti e concentrati dal primo all’ultimo minuto dando seguito all’impeccabile lavoro di preparazione alla gara fatto durante la settimana. Dopo due sconfitte consecutive venire a giocare in casa della seconda della classe non era per nulla facile, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp