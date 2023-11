Pallamano A/Gold: Fasano vince ancora e guadagna la vetta solitaria

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, vince ancora la Sidea Group Junior Fasano, che supera nel 10° turno il Pressano per 29-21 e guadagna la vetta solitaria della Serie A Gold. Il largo divario nel punteggio non testimonia però quanto visto sul parquet del Palazzetto dello Sport di Vigna Marina, considerando l’equilibrio che a lungo ha regnato nel corso dell’incontro, particolarmente caratterizzato dalle brillanti prestazioni dei due portieri..

In avvio di gara tenta subito la fuga la compagine biancazzurra, che si porta sul +3 all’11’ (7-4), ma gli ospiti rientrano presto in partita, evitando ulteriori allunghi, e con un break di 3-0 impattano sul 10-10 al 28’. I padroni di casa si riportano sul +2 in chiusura di primo tempo (12-10 il parziale all’intervallo), ma l’inerzia cambia poco in principio di ripresa, dato che occorre attendere il 45’ per assistere al primo +4 fasanese di serata (20-16).

Lo sprint decisivo giunge nei 10’ finali, quando la Junior realizza un parziale di 7-2 e vince alla sirena per 29-21, risultato che, visto quanto accaduto sugli altri campi, regala la testa in solitaria odella classifica ai campioni d’Italia in carica.

Concluso al meglio un mese di novembre infuocato quanto felice, Pablo Cantore e compagni non saranno impegnati nel prossimo week-end, dato il rinvio al 20 dicembre della trasferta in casa del Brixen, che il 2 e 3 dicembre è chiamato ad affrontare il VIF nelle Far Oer.

Il ritorno in campo della Sidea Group è dunque fissato per il 9 dicembre, quando a Fasano giungerà il Conversano per il primo storico derby del nuovo Palazzetto dello Sport.

”Ritengo che i miei ragazzi abbiano interpretato bene la partita nonostante le tante parate di Loizos ci abbiano tolto un po’ di sicurezza in qualche momento del match – dichiara il tecnico Vito Fovio dopo la vittoria sul Pressano -. Sono molto contento della dedizione della mia squadra, un gruppo che da sempre il massimo, anche negli allenamenti in settimana, nonostante i problemi fisici, ed è questo lo spirito giusto per restare in alto. Ora riposeremo un paio di giorni, e da martedì torneremo al lavoro per preparare al meglio gli ultimi appuntamenti di questo anno solare, a partire dalla sfida contro il Conversano, una gara da vincere per la classifica, a prescindere dal fatto che si tratti di un derby molto sentito”.

Sidea Group Junior Fasano-Pressano 29-21 (12-10 p.t.)​

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson 3, Angiolini 2, Amato, Pugliese 5, Leban 1, Messina, Boggia 4, Nardelli, Gallo, Cantore 7, Vinci, Beharevic, Knezevic 5, Legrottaglie, Corcione 2. All.: Vito Fovio.

Pressano: Facchinelli, M. Moser, Villotti, N. Rossi 2, D’Antino 4, F. Rossi, Hamouda 7, Folgheraiter, N. Moser 2, Loizos, Gazzini, Mizzoni 1, Luchin, Fraj 5. All.: Alain Folgheraiter.

Arbitri: C. Cardone-L. Cardone.

Risultati 10a giornata: Teamnetwork Albatro-Alperia Black Devils 24-32, Cassano Magnago-Conversano 32-30, Carpi-Macagi Cingoli 30-39, Secchia Rubiera-Trieste 30-24, Bozen-Sparer Eppan 38-29, Raimond Ego Sassari-Brixen 27-26, Sidea Group Junior Fasano-Pressano 29-21.

Classifica: Sidea Group Junior Fasano 18, Bozen 17, Brixen, Alperia Black Devils e Conversano 16, Cassano Magnago 14, Raimond Ego Sassari 13, Macagi Cingoli 8, Teamnetwork Albatro 6, Sparer Eppan, Trieste e Carpi 4, Secchia Rubiera 3, Pressano 1.

Prossimo turno (2/12): Carpi-Secchia Rubiera, Macagi Cingoli-Teamnetwork Albatro, Pressano-Bozen, Alperia Black Devils-Cassano Magnago, Conversano-Raimond Ego Sassari, Sparer Eppan-Trieste, Brixen-Sidea Group Junior Fasano (20/12).​

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp