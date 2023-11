Futsal A2/M: Continua la marcia inarrestabile della New Taranto

Continua la sua marcia inarrestabile la New Taranto C5: al PalaMazzola la formazione tarantina supera anche il Dream Team Palo del Colle per 4-2 nella 7^ giornata del campionato di Serie A2, girone D. Una prestazione importante per la squadra guidata da coach Angelo Bommino che mantiene l’imbattibilità in campionato e si porta a +3 in classifica sul Mascalucia, fermato nella trasferta di Bitonto per 3-3.

I padroni di casa sbloccano il punteggio dopo appena novantotto secondi di gioco: Rodrigo recupera palla, supera due giocatori con una sterzata e con il destro batte l’estremo difensore Stasi. La New Taranto continua a premere sull’acceleratore e trova subito il 2-0 con un’azione magistrale: Murilo scarica per Rodrigo, l’universale rossoblù serve De Risi sulla destra che, con un diagonale, trova Bottiglione sul secondo palo. Tutto facile, poi, per il capitano degli ionici che deve semplicemente depositare in rete la sfera. I rossoblù vanno più volte vicini al tris ma il portiere ospite salva in più circostanze il punteggio.

Nella ripresa, però, Stasi non può nulla sulla conclusione di De Risi: tutto nasce da una palla recuperata da Murilo su Alemao, Taranto si trova in una situazione di tre giocatori contro uno avversario e il brasiliano sceglie l’atleta tarantino che col destro sigla il 3-0. Ma il Dream Team non si disunisce e trova la rete che riapre la contesa con Lorusso, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa tarantina, accorciando le distanze. Palo del Colle può siglare il 3-2 con il tiro libero di Marolla ma colpisce la base del palo: ciò da ulteriore forza alla squadra di mister Bommino. Gli ospiti sono costretti ad inserire il portiere di movimento, i rossoblù ne approfittano con Murilo per piazzare il 4-1. Nel finale, Marolla trova il gol del definitivo 4-2.

La New Taranto è brava a gestire il vantaggio e porta a casa tre punti importanti, che le consentono di preparare al meglio la prossima trasferta: sabato prossimo, alle 16, gli ionici saranno impegnato sul campo dell’Audace Monopoli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp