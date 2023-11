Pallamano A/Gold: Conversano, big match con Cassano Magnago

Cresce l’attesa per il big match della 10a giornata tra i biancoverdi di mister Tarafino e il Cassano Magnago degli ex Moretti, Saitta e Monciardini attualmente a quota 12 punti in classifica (4 in meno del Conversano capolista), vera e propria mina vagante del campionato.

Una sfida ad alto livello agonistico non solo per la posta in palio ma per l’ottima qualità dei roster di entrambe le squadre che stanno dando vita a una prima parte di stagione all’altezza delle aspettative nonostante alcuni meccanismi da collaudare: “Sono convinto che dopo queste ultime prestazioni non proprio perfette, adesso vedremo il vero Conversano – dichiara David Glicic intervenuto in settimana a Tirofranco -. Dagli errori si può solo imparare e stiamo lavorando giorno dopo per migliorare sotto ogni aspetto. L’intensità degli allenamenti è alta quindi già a partire da sabato è vietato sbagliare per restare al vertice della classifica”.

Conversano è atteso da un vero e proprio banco di prova in queste ultime 4 gare del girone d’andata dove affronterà, una dopo l’altra, Cassano, Sassari, Fasano e Bolzano. Concentrazione massima, dunque, a partire da sabato prossimo presso il PalaTacca di Cassano Magnago. Fischio d’inizio alle ore 17:00

Diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina

