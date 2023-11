Futsal A/F: Bitonto, test con un Montesilvano in forte crescita

Se la Champions va di corsa, il campionato non è assolutamente da meno. In terra abruzzese, infatti, il Bitonto C5 Femminile è chiamato ad una delle sfide più difficili in questo campionato.

Ad attenderlo infatti ci sarà il GTM Montesilvano. Nati quest’anno come nuovo e ambizioso progetto in ottica futura, il roster abruzzese è composto da giocatrici di assoluto livello che hanno scritto la storia degli ultimi anni del Futsal, ma complice forse l’aver inserito un numero alto di giocatrici all’interno del proprio organico e avendo iniziato praticamente da zero, la partenza è stata piuttosto altalenante, come testimoniano i sedici punti ed il quinto posto in classifica.

Quella di domani però, sarà tutta un’altra sfida per il Bitonto C5 Femminile che, fresco di conferenza stampa pre Champions, e con il morale alle stelle si presenterà in terra abruzzese da autentica regina del campionato come testimoniano i ventiquattro punti conquistati finora in otto gare.

Un Bitonto, reduce dalla rotonda vittoria col Lamezia nell’ultimo turno per sette reti a zero, che non può e non vuole assolutamente fermarsi, anche per lasciarsi sempre alle spalle l’altra compagine abruzzese, il Tiki Taka, distante solamente due lunghezze.

Vincere dunque, per mandare un ulteriore segnale di forza a tutto il campionato. Vincere, per restare ben saldi in vetta alla classifica.

Per Marzuoli giocare a Montesilvano ha sempre un sapore diverso: “Ogni volta che torno al Palaroma è come tornare a casa, sono a pochi chilometri dalla mia famiglia, dai miei amici. Ha sempre un sapore diverso. Quest’anno poi avremo di fronte nuovamente il “Montesilvano” che ha allestito, secondo me, unodei roster più forti in assoluto di questa serie A. Hanno incontrato inevitabilmente delle difficoltà all’inizio ma adesso stanno crescendo e vengono da una serie che deve metterci in allarme. Sarà una sfida contro grandissime giocatrici che metteranno fuori tutto il loro orgoglio e tutta la loro abilità per metterci in difficoltà. E’ una di quelle partita da tripla, si diceva una volta. Saranno i soliti tre punti di questo periodo della stagione, In termini di obiettivi e percorso di lavoro non cambierà quasi niente. E’ chiaro che vogliamo fare bella figura. Vista la vicinanza sicuramente avremo nostri tifosi in tribuna. Sarà un grande spettacolo. Dobbiamo aumentare al massimo la nostra concentrazione e la nostra applicazione se vogliamo tornare dall’Abruzzo con un risultato positivo”.

Per Lucileia, il nome di Montesilvano evoca sempre bei ricordi: “Sono stati due anni molto belli conditi dalla vittoria di uno scudetto quasi inaspettato. Sarà una partita difficile perché avremo di fronte delle giocatrici che giocano nelle rispettive nazionali e hanno grande esperienza, abituate a giocare partite così. Noi dobbiamo arrivare tranquille e giocare come sappiamo al massimo delle nostre possibilità. Anche noi siamo in crescita. Anche se siamo cambiati meno di loro, abbiamo però inserito due giocatrici che ci portano a fare un gioco diverso che tutte quante dobbiamo assimilare con il tempo. Io stessa sto crescendo nella forma e speriamo di continuare domenica. E poi ci saranno loro, i nostri tifosi. Molta della nostra energia viene da loro”.

Ad arbitrare la partita saranno Elena Lunardi primo arbitro e Davide Plutino secondo. Al cronometro Nicola Lacrimini

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su FutsalTV alle 18,15 e poi in differita, in Puglia e Basilicata sul canale 16 del digitale terrestre, martedì prossimo alle 22,30

