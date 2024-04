Futsal B/M, Castellana chiude a Bernalda la regular season

Ultima tappa di regular season per il Castellana C5 che sabato pomeriggio sarà di scena presso il PalaCampagna di Bernalda al cospetto dei rossoblu padroni di casa.

Per gli uomini del presidente Domenico Mazzarisi, malgrado i playoff ormai aritmeticamente conquistati da qualche settimana, sarà un match da prendere con le pinze perché in Basilicata ci sarà da difendere con le unghie e con i denti il terzo posto in classifica con la possibilità, difficile, ma non improbabile, di provare addirittura a migliorare il piazzamento finale in caso di tre punti.

Un’impresa non certo agevole considerando che il Bernalda è alla disperata ricerca di punti playoff e scenderà in campo con il coltello tra i denti per difendersi dall’attacco di Senise, Latiano e Potenza che lo tallonano in classifica e sono pronte ad approfittare di un eventuale passo falso.

Mister Andrea Rotondo in settimana ha tenuto sulla corda i suoi, consapevole delle difficoltà che si celano dietro la trasferta in terra lucana e testando in particolare le condizioni di Giandonato Loconte il quale potrebbe tornare a disposizione proprio in occasione della sfida di sabato: “Spero di poter tornare presto a dare il mio contributo alla causa – spiega il centrale bianco-blu – L’infortunio credo che sia ormai alle spalle e devo solo tornare ad assaporare il campo ed il ritmo partita. Il match con il Bernalda? Sarà sicuramente una trasferta molto ostica in quanto loro sono ancora in corsa per i playoff e hanno un disperato bisogno di punti. Tra l’altro sono un’ottima squadra e lo hanno dimostrato anche nel match di andata. Noi però dobbiamo pensare soltanto a fare del nostro meglio, entrare in campo concentrati e determinati, e fare la nostra gara”.

Al PalaCampagna dirigono l’incontro Serena De Michele di Vasto e Giglio Pietro Granata di Sala Consilina. Al cronometro Antonio Carnazza di Taranto. Fischio d’inizio alle ore 16.

