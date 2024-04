Atletica Conversano alla Milano Marathon 2024

E’ stata la splendida cornice di Milano a fare da teatro alla prima assoluta dell’Atletica Conversano in una maratona. Domenica scorsa, tre atleti gialloneri hanno preso parte alla Milano Marathon 2024, la maratona più veloce d’Italia, caratterizzata da un percorso ad anello con partenza e arrivo dal centro città del capoluogo lombardo, in un contesto che solo le più grandi manifestazioni internazionali sono in grado di offrire ai runners.

Vito Giannuzzi, Giovanni Manco e Maria Teresa Satalino hanno affrontato e portato a termine con orgoglio e determinazione i 42,195 chilometri previsti dal percorso toccando i punti cardine di Milano quali il Teatro La Scala, piazza Duomo, il Castello Sforzesco, City Life e lo stadio Giuseppe Meazza.

Giannuzzi è stato il primo giallonero a tagliare il traguardo con un tempo di circa tre ore e quaranta minuti, mentre Manco e Teresa Satalino hanno gareggiato l’uno a fianco all’altra chiudendo la maratona in quattro ore e venticinque minuti.

Era presente a Canosa, invece, Pierpaola Traversa la quale ha preso parte alla venticinquesima edizione della Diomediade, seconda tappa del circuito CorriPuglia. Traversa ha concluso i dieci chilometri di gara in poco meno di cinquantadue minuti conquistando un ottimo sesto posto nella categoria SF55.

In settimana intanto la famiglia giallonera ha ufficializzato i tesseramenti di Vincenzo Comes, Domenico Fanelli e Agostino Fontana, che vanno a rinvigorire la batteria di runners dell’Atletica Conversano. Per loro possibile esordio già in occasione della trentaseiesima edizione del “Vivicittà di Bari”, prima tappa del trofeo Terra di Bari, che si svolgerà domenica mattina nel capoluogo pugliese. Oltre ai podisti, ci saranno anche i fitwalker gialloneri per una splendida giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author