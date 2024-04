Futsal B/M, Bernalda: Volpini, ‘I playoff sono lì, prendiamoceli’

“Abbiamo disputato una partita molto attenta soprattutto in difesa, dove siamo riusciti ad essere aggressivi comprendendo bene le coperture”. Queste le parole di Marcio Volpini, tecnico del Bernalda Futsal, dopo la strepitosa vittoria colta da Grossi e compagni sull’ostico terreno del PalaDolmen contro la corazzata Diaz Bisceglie.

“I ragazzi hanno trovato in tutto l’arco del match la giusta pressione sui nostri avversari – prosegue Volpini -. Per quanto riguarda la fase offensiva stiamo lavorando di giorno in giorno per migliorarci e capire bene lo sviluppo della manovra, questo aspetto è molto importante in vista del rush finale. La partita di sabato scorso è stata davvero significativa per i nostri atleti, che hanno meritato la vittoria e per tutto l’ambiente bernaldese. Siamo cresciuti sotto l’aspetto fisico grazie alla professionalità del nostro staff che sta svolgendo un grande lavoro in particolare il nostro preparatore atletico e il fisioterapista, oltre ovviamente al fondamentale impegno dei nostri ragazzi”.

Neanche il più accanito tifoso rossoblu avrebbe mai potuto immaginare (due mesi fa) un cambio di passo del genere da parte degli uomini di Volpini, passati dalla zona play out a quella play off a suon di vittorie (5 consecutive). Ora è lecito sognare: “Nella prossima partita dobbiamo cercare di fare ancora meglio partendo proprio dagli allenamenti settimanali – aggiunge il tecnico -. Dobbiamo essere ancora più concentrati e aggressivi…Bisogna spingere ancora sull’acceleratore. Oggi il sogno play off è diventato una possibilità reale e sabato prossimo ci giocheremo il tutto per tutto per raggiungere questo obiettivo”.

Proprio sabato prossimo, per l’ultima di campionato, arriverà al PalaCampagna il Castellana: “Affronteremo una grande squadra in una partita decisiva in casa. Dobbiamo approcciare il match con il piglio giusto con carattere e lucidità, caratteristiche che non devono mai mancare nella nostra filosofia di gioco. I ragazzi sono carichi e motivati come tutto l’ambiente, mi aspetto una partita ad alti livelli e intensità soprattutto a livello mentale. C’è in ballo la qualificazione ai play off, il Castellana li ha già conquistati ma ha la possibilità di migliorare la posizione in classifica in caso di risultato positivo magari arrivando al secondo posto”.

Sul Castellana: “È una squadra molto equilibrata in ogni reparto, di sicuro saranno decisivi i piccoli dettagli. Lo ribadisco…E’ importante giocarci tutte le carte a disposizione a casa nostra per agguantare il nostro sogno che può diventare realtà dopo avere raggiunto la matematica salvezza. Metteremo in campo tutto quello che abbiamo a livello tecnico, tattico, fisico e soprattutto mentale. Dobbiamo essere lucidi in ogni istante della partita se vogliamo sperare di agguantare i play off, il sogno è lì e dobbiamo prenderlo!”, conclude Volpini.

