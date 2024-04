Donne sul ring a Francavilla Fontana: la pro Garganese vs Chibani

E’ iniziato il conto alla rovescia per una serata di grande boxe a Francavilla Fontana. Sabato 13 aprile, a partire dalle ore 19, al Palazzetto dello Sport salirà sul ring la campionessa di casa Cristina Garganese, che affronterà la francese Audrey Chibani nel suo terzo match da professionista in una serata organizzata dalla Società Pugilistica Francavillese ASD.

LA STORIA DI CRISTINA Cristina inizia a praticare pugilato all’età di 6 anni e disputa il suo primo incontro nel 2011 che dà inizio alla sua brillante carriera da dilettante, terminata con 58 match di cui 30 vinti, 6 pareggiati e 22 persi.

Diversi i titoli conseguiti nelle varie categorie: nel 2016 medaglia d’oro al torneo nazionale élite seconda serie, nel 2019 medaglia d’argento ai campionati universitari 2019 e medaglia di bronzo per ben quattro campionati italiani assoluti (2015-2018-2020-2022).

Nel 2023 il passaggio al Professionismo con il debutto a Barcellona contro un’avversaria di tutto rispetto, esperta e con un titolo europeo già conquistato. Un match da quattro round combattuti, in cui perde ai punti ma esce a testa alta avendo dato non poche difficoltà all’avversaria.

Sempre nel 2023 ritorna sul ring ad Alicante, contro un’avversaria imbattuta, la spagnola Fabiola Aggio. Una categoria di peso superiore (lei è Supergallo, l’avversaria Piuma) che non le appartiene e match fuori casa sono fattori che non riescono ad influenzare la concentrazione e la prestazione di Cristina che, agli occhi dei giudici, appare vincitrice ai punti.

LA SERATA Prima del match professionistico si affronteranno, in tredici match, giovanissimi pugili dilettanti maschi e femmine della Pugilistica Francavillese contro altrettanti avversari provenienti dalla Puglia e da regioni limitrofe.

L’occasione è da considerarsi di gran pregio e vede la Pugilistica Francavillese in linea con la FPI nell’obiettivo comune della “ricerca del talento”.

L’evento è presentato dal giornalista Matteo Schinaia, direttore responsabile diTuttoSportPuglia.com.

SOCIETÀ PUGILISTICA FRANCAVILLESE L’Associazione Sportiva Dilettantistica pluristellata “Società Pugilistica Francavillese” nasce a Francavilla Fontana (BR) nel 1986 ed è stata la prima nella città degli imperiali legata all’attività del pugilato, per volontà della famiglia Corvino – Scialpi ed ha sede in Via F. Baracca, 142/A a Francavilla Fontana.

E’ proprio il Maestro di Pugilato Benemerito Francesco Corvino, marito dell’attuale presidentessa Giuseppa Scialpi, che inizia la sua carriera di pugile nell’anno 1973, conseguendo brillanti risultati anche come appartenente al Gruppo Sportivo dell’Arma dei Carabinieri. Dopo molti anni di esperienza in questa disciplina, per sua volontà si congeda e ritorna a Francavilla Fontana. Parlando con altri atleti operanti in questo stesso settore, manifesta l’intenzione di creare l’Associazione, unica all’epoca, con l’intento di far crescere ragazzi cercando di facilitare la conoscenza di questa straordinaria nobile arte e dare la possibilità a coloro volessero avvicinarsi a questo tipo di sport di poterlo praticare senza dover affrontare spostamenti o distanze non sempre possibili.

Nel corso degli anni ha portato numerosi giovani francavillesi sul podio dei più grandi palcoscenici nazionali alcuni dei quali saliti sul gradino più alto facendo anche parte della nazionale italiana senza poi elencare tutti i trofei regionali e non di cui abbiamo preso parte.

Dodici anni fa l’Associazione “Pugilistica Francavillese” ha organizzato a Francavilla Fontana il primo evento di pugilato professionistico maschile Pro, categoria Pesi Welter, con atleta di casa il francavillese Rocco Di Palmo, e quest’anno si è voluta appunto ripetere con il primo evento di un match femminile Pro, categoria Supergallo 55 Kg tra la pugile francavillese Cristina Garganese e la pugile francese Audrey Chibani.

