Futsal B/M, Castellana C5: è tempo di ricaricare le batterie

Riprenderà il 6 aprile prossimo, in occasione della sfida casalinga con il Latiano, il cammino del Castellana C5 nel campionato nazionale di Serie B (gir. G). Per gli uomini del presidente Domenico Mazzarisi, dunque, tre settimane senza impegni ufficiali, tre settimane utili a ricaricare le batterie in vista delle ultime due giornate di regular season e, soprattutto, dei playoff che i bianco-blu hanno già messo in cassaforte con ampio anticipo.

La sconfitta rimediata nell’ultimo turno in casa della capolista Acri ha lasciato in dote un mix tra delusione e consapevolezza: delusione per un risultato che poteva anche essere diverso alla luce dell’andamento del match, e consapevolezza perché, per una volta ancora, la banda di mister Andrea Rotondo ha dimostrato di poter tenere testa anche alle compagini che la precedono in graduatoria, concetto per altro già ampiamente chiaro a seguito della trasferta in casa della Diaz Bisceglie.

Lo stesso tecnico di Conversano ha concesso qualche giorno di riposo per permettere ai suoi di staccare un po’ la spina dopo che, tra inizio gennaio e metà marzo, Lacarbonara e compagni hanno disputato ben undici gare, vincendone sette, pareggiandone una e perdendone appena tre di cui una in Coppa Italia, solo dopo i tempi supplementari.

Sin dall’inizio della stagione il punto di forza dei castellanesi è stato il gruppo, gruppo inteso come giocatori, ma anche come dirigenza e società. E tra le figure più importanti spicca sicuramente anche quella del magazziniere Matteo Lillo, sempre pronto a seguire e sostenere la squadra: “Siamo davvero una bella famiglia che ha voglia di stare insieme ed è felice di condividere questo percorso – ha affermato Lillo – I miei complimenti vanno quindi alla società che ha saputo creare un ambiente sano, in cui c’è grande unità di intenti, e per me è un grande onore farne parte. Spero che il finale di stagione possa regalarci altre soddisfazioni. Non sarà facile, ma personalmente ho grande fiducia in questo gruppo”.

