Futsal C1/M, ultima fatica stagionale per l’Azzurri Conversano

Ultima fatica stagionale per l’Azzurri Conversano, che nella giornata conclusiva del massimo torneo regionale affronta la Real Five Carovigno, quinta in classifica e alla ricerca di preziosi punti playoff.

Con l’aritmetica salvezza conquistata sabato scorso grazie al successo ottenuto in casa del Cus Bari, la banda del patron Mino De Girolamo può approcciare il match con la tranquillità di chi sa di poter giocare senza nulla da perdere con l’obiettivo di onorare al meglio la maglia ed il campionato.

Come già accaduto due settimane fa in occasione della sfida con la Futsal Andria, anche in questo caso i conversanesi risultano compagine ospitante anche se la gara si disputerà presso il palazzetto Comunale di Carovigno, scherzo di un calendario che all’andata ha portato i brindisini a richiedere l’inversione di campo.

E proprio nella partita andata in scena un girone fa, gli Azzurri offrirono una prova gagliarda al cospetto di una formazione lanciatissima come quella rossoblù ottenendo un pareggio per 1-1 che permise a Detomaso e compagni di accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Mister Chiaffarato spera di mandare l’annata in archivio con una prestazione all’altezza e per farlo confida molto anche sull’apporto di Enrico D’Alessandro, una delle note più liete nella stagione conversanese: “Sabato affrontiamo una squadra molto forte, sicuramente decisa a conquistare i tre punti – spiega il laterale classe 2003 – Non sarà una partita agevole per noi, ma vogliamo chiudere al meglio il campionato. Un giudizio sulla mia stagione? E’ stata una stagione importante per me. Sia il mister che la società mi hanno dato tanta fiducia e io ho provato a ripagarla con tanto lavoro e impegno. La cosa fondamentale, però, è aver raggiunto l’obiettivo di squadra, ovvero la salvezza”.

Al PalaSport di Carovigno dirigono l’incontro Saverio Bottalico della sezione di Bari e Stefano Polito della sezione di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 16.

