Futsal F, a Taranto show dell’Italia con l’Ucraina

Finisce come meglio non potrebbe, con 6 reti segnate e nessuna subita. Al PalaMazzola, la Nazionale femminile di futsal bissa il successo di lunedì sull’Ucraina e nella serata di Taranto, con una prestazione corale di altissimo livello, chiude alla grande il ciclo delle due amichevoli pugliesi.

Ad aprire le marcature nel primo tempo è Ferrara, poi Boutimah segna una doppietta raggiungendo Adamatti in testa alla classifica delle marcatrici all-time dell’Italfutsal femminile (24 reti). Il primo tempo si chiude con la quarta rete di Berteè e nella ripresa c’è gloria anche per Mansueto (lei di Noci, a Taranto di fatto padrona di casa) ed Elena De Cao, che si regala la rete al suo esordio.

“Sono davvero soddisfatta di risultato e prestazione. Il 6-0 non e’ casuale, abbiamo ridotto notevolmente il margine degli errori rispetto a ieri, cosa di cui avevamo discusso insieme alle ragazze Siamo state più attente in tutte e due le fasi della partita e ciò che mi ha colpito è stata la serenità con cui tutte hanno giocato, a testimonianza che dare fiducia a queste ragazze ripaga. Vale la pena continuare a scommettere su questa squadra: abbiamo svolto una settimana intensa, preparandoci tanto anche sul piano mentale. Ognuna di loro si rende conto che far parte di questo gruppo è un privilegio e questa vittoria ripaga di tutto”, ha dichiarato la ct Francesca Salvatore

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author