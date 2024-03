Bari, Matino e Menez ai box: al posto del francese potrebbe essere reintegrato Aramu

Continuano gli infortuni in casa Bari. Emmanuele Matino potrebbe saltare la gara di Modena a causa dell’infortunio che lo ha costretto a uscire anzitempo nella gara contro la Sampdoria di sabato scorso, mentre Menez, che è assente dalla lista dei convocati da tre settimane, è ancora alle prese con i suoi problemi al ginocchio. Se la diagnosi fosse lunga il Bari potrebbe decidere di reintegrare in lista Mattia Aramu al posto proprio del francese, che avrebbe concluso anzitempo la sua avventura in biancorosso.

