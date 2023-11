Futsal A2/M: New Taranto, 7 reti alle Aquile Molfetta per conservare la vetta

Torna a vincere la New Taranto C5. La squadra guidata da mister Angelo Bommino si impone con un pesante 7-0 sulle Aquile Molfetta in un match senza storia: i rossoblù giocano sul velluto e portano a casa il quinto successo in campionato, mantenendo la vetta della classifica e salendo a quota 16 punti.

La formazione tarantina sblocca il punteggio dopo appena ventuno secondi di gioco: Bottiglione serve Murilo che calcia col destro in diagonale e supera il portiere Rafanelli. Gli ionici creano una mole importante di gioco, sfiorando in più circostanze il raddoppio, che giunge a meno di sette minuti dall’intervallo: Lopes calcia verso il secondo palo, Rosato ha l’intuizione di attaccare il secondo palo e di siglare il 2-0 con il tap-in vincente. L’azione che porta al tris dei rossoblù è veramente spettacolare: Giannace si fa murare da Murolo al momento della conclusione, la palla finisce nuovamente tra i piedi dei tarantini che servono De Risi. Il laterale lascia sul posto un avversario e con un pallonetto sorprende Rafanelli e realizza il 3-0, tra gli applausi del pubblico.

Nella ripresa, l’Aquile Molfetta prova a giocarsi le proprie carte per riaprire il match ma i biancorossi perdono per infortunio anche capitan Murolo dopo un contrasto di gioco. La New Taranto cala il poker in apertura di secondo tempo: schema su corner con De Risi che serve Giannace, la conclusione col mancino chiama all’intervento Rafanelli, che non può nulla sul tiro ravvicinato di Salvo. La manita degli ionici porta la firma di Giannace, a segno in seguito a un gran tiro col mancino. I padroni di casa inseriscono il portiere di movimento, Taranto ne approfitta e trova il sesto e il settimo gol del match con Bottiglione, chiudendo definitivamente i conti.

La New Taranto rimane in testa al gruppo D del campionato di Serie A2 con un punto di vantaggio su Mascalucia. Nel prossimo weekend i rossoblù torneranno, dopo due trasferte, al PalaMazzola: sabato alle 15 la sfida contro il Dream Team Palo del Colle

