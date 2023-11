Karate: un altro oro per la tarantina Gemma Di Bari

La giovanissima karateka Gemma Di Bari non si ferma più: l’atleta tarantina, convocata per Messina dalla Federazione FIJLKAM Regionale Puglia, sabato pomeriggio ha conquistato un altro oro nel Trofeo Internazionale del Mediterraneo.

Un cammino perfetto che la Di Bari commenta così: “Questo successo non è solo ed esclusivamente merito mio, ma anche della squadra che mi ha caricato e affiancato. Una vittoria frutto di sacrifici: sono contenta del risultato, pur non essendo soddisfatta al 100%”.

LA FINALE: “In ogni competizione di questo genere bisogna pensare una gara alla volta perché nulla è scontato. Ho combattuto dal primo all’ultimo match attenta a non perdere la lucidità. In finale ho giocato il tutto per tutto pur cominciando sotto 3-0 per aver commesso un errore. Con la giusta tattica ho rimontato vincendo 5-3”.

PROSSIMO IMPEGNO: “Disputerò la Serie A in Portogallo. Si tratta di una manifestazione molto difficile, mi confronterò con il mondo Senior della mia categoria di peso. Testa bassa e concentrazione per questo obiettivo”.

