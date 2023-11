Futsal: pari in Coppa Puglia, ma il Real Statte cresce

Termina 1-1 il match di Coppa Puglia valevole come terza giornata di Coppa Puglia tra Sportivamente Amici Polignano a Mare e Real Statte. Una partita sostanzialmente equilibrata con le rossoblù che sono passate in vantaggio al 15’ della ripresa con De Leonardis, brava a chiudere un’azione corale della squadra. Nel recupero il gol di Maiellaro come portiere di movimento che ha permesso di impattare alla padrone di casa.

Questo il pensiero di mister Maurizio Miola che assieme a Concetta Labonia sta conducendo, dal punto di vista tecnico, la squadra in questa fase della stagione. “È stata una buona partita da parte delle nostre ragazze dove il portiere avversario è stata bravissima a parare le occasioni che abbiamo creato. Se a questo aggiungiamo alcuni errori in fase realizzativa, in entrambe le frazioni, più una marcatura non convalidata a Convertino, resta alto il rammarico per non aver portato a casa l’intera posta in palio. Infine il portiere di movimento ti mette in difficoltà nella fase difensiva. Era inevitabile subire qualcosa nel finale ed è arrivato il gol del pari. Dobbiamo ancora lavorare per migliorare, anche se passi avanti sono stati fatti”.

SPORTIVAMENTE AMICI-REAL STATTE 1-1

RETI: 15′ st De Leonardis, 31′ Maiellaro

SportivaMente Amici: Coda, Maiellaro, Romanazzi, Colella, Samele; Cannone, Comes, Laselva, Giusto, Moramarco, Vignola. All:Vincenzo De Donato.

Real Statte: Vinci, Convertino, D’Errico A, Giungato, De Leonardis; Spera, Acquaro, Devita, Carovigno, Fuggiano, D’ippolito, Conte. All: Concetta Labonia-Maurizio Miola.

