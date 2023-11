Futsal B/M: Castellana poco cinica con la capolista Diaz Bisceglie

La Diaz Bisceglie si conferma leader indiscussa del girone G del campionato nazionale di Serie B e in casa di un Castellana C5 per nulla arrendevole conquista la sesta vittoria in altrettante gare disputate. Risultato bugiardo, tuttavia, quello maturato presso il PalaLagravinese di Sammichele di Bari con il 6-2 finale che non rende merito alla prova offerta dai ragazzi di mister Andrea Rotondo, protagonisti di una buona gara con l’unica (grande) pecca di aver mostrato una scarsa precisione sotto porta.



LA GARA – Il tecnico castellanese opta per lo starting five formato da Ritorno, Satalino, Lacarbonara, Chiantera e Vitto. Sul fronte opposto, invece, mister Di Chiano cerca conferme da un gruppo forte ed organizzato, capace nel turno precedente di vincere in scioltezza lo scontro diretto contro la Casali del Manco Futsal.

Il canovaccio tattico del match è chiaro sin dai primi minuti di gioco con le due squadre in campo che non si risparmiano e cercano con costanza la via della rete. Gli ospiti, tuttavia, si dimostrano più esperti e spietati andando a concretizzare con maggiore facilità la mole di gioco prodotta. Di Sellak, Garcia Rubio e Amato sono le reti che all’intervallo fissano il parziale sul punteggio di 0-3 mentre il Castellana mastica amaro per le palle gol create e non tradotte in rete.

Nella ripresa la musica non cambia anche se i padroni di casa con Chiantera e Ritorno riescono perlomeno a sbloccarsi e ad andare a segno, rispondendo alle marcature biscegliesi di Garcia Rubio, Mongelli e Tarantino. Il match così va in archivio con il risultato finale di 6-2 in favore della capolista Diaz e con il Castellana costretto ad incassare la seconda sconfitta consecutiva.



IL COMMENTO – Queste le parole di mister Andrea Rotondo al termine della gara: “Torniamo a casa con una sconfitta al cospetto di una squadra forte che ha dimostrato di meritare l’attuale posizione in classifica. Probabilmente il risultato finale ci punisce oltremisura e non rispecchia fino in fondo il reale andamento della partita. Purtroppo pecchiamo di cinismo e questi sono limiti di esperienza che non puoi concederti soprattutto contro formazioni molto forti come la Diaz Bisceglie. Dovremo fare tesoro degli errori commessi e andare a lavorarci su nel corso della settimana per continuare il nostro processo di crescita”.



Castellana C5 – Diaz Bisceglie 2-6 (p.t. 0-3)

Castellana C5: Ritorno, Satalino, Pedone, Nitti, Lacatena, Vitto, Bianco, Chiantera, Lacarbonara, Sportelli, Laselva, Mancini. All.: Andrea Rotondo.

Diaz Bisceglie: Todisco, Evangelista, Pedone, Tarantino, Monterisi, Mongelli, Garcia Rubio, Lafranceschina, Di Benedetto, Sellak, Amato, Cosmai. All.: Giuseppe Di Chiano.

