Futsal C1/M: Azzurri Conversano-Andria, un pareggio di rigore

Un punto a testa per Azzurri Conversano e Futsal Andria nella undicesima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. Sul gommato del PalaSanGiacomo sono i rigori di Cannone e Somma nella ripresa a fissare il punteggio sul definitivo 2-2 al termine di una partita in cui le due formazioni si sono affrontate senza esclusione di colpi, andando a caccia del successo fino all’ultimo secondo di gioco.

LA GARA – Sono gli andriesi da calendario a giocare in casa anche se si scende in campo in terra conversanese per via dell’indisponibilità del palasport di Corso Germania. Mister Chiaffarato ritrova Adriano Sciannamblo, ma deve fare sempre a meno di Vito Mastrangelo, e così si affida al quintetto iniziale formato da Grieco, Detomaso, Gutierrez, Enrico D’Alessandro e Caradoonna, mentre sul fronte opposto Chiereghin, orfano di Josè David, lancia Capuano, Sasso, Rella, Somma e Sgarra.

Avvio di partita subito sprint con entrambi i portieri immediatamente sollecitati e pronti a sventare le sortite offensive avversarie. La scossa arriva al minuto 6 quando Lemonache ruba palla nella sua trequarti e si invola verso la porta andriese scagliando una sassata che si stampa sul palo. E’ l’episodio che stappa il match e che provoca la veemente reazione dell’Andria: i biancoazzurri prima hanno una triplice occasione da gol dalla quale Grieco ne esce miracolosamente indenne e successivamente mettono la freccia sull’assist di Somma messo in rete da Capacchione.

Siamo intorno a metà frazione e per il Conversano c’è tutto il tempo per evitare di andare al riposo in svantaggio. Enrico D’Alessandro suona la carica con un destro che scalda le mani di Capuano a conferma di un forcing finale che alla fine viene premiato sul cross basso di Gutierrez deviato nella propria porta da Calabrese: all’intervallo dunque il parziale è di 1-1.

A inizio ripresa i baresi in maglia gialla ci provano con Cannone il quale da due passi non riesce a ribadire in rete. Capitan Detomaso e compagni cercano di spingere a pieno regime, protestano per un presunto fallo al limite dell’area non fischiato ai danni di Lemonache e ci provano avanzando al di là della propria metà campo anche Grieco. Le occasioni degne di nota, tuttavia, scarseggiano e bisogna attendere gli ultimi quattro minuti di gioco per salire sull’altalena delle emozioni.

Chiereghin ordina ai suoi di attaccare con il power play, ma è una illuminante imbucata di Detomaso a mettere Gutierrez davanti a Capuano con quest’ultimo che stende in area il 7 azzurro. Per la coppia arbitrale è rigore con Cannone che dal dischetto non sbaglia portando avanti i suoi a tre minuti dal termine. Poco più tardi il duello Gutierrez-Capuano si rinnova e questa volta il portiere andriese abbassa la saracinesca dando ancora una speranza ai suoi.

Speranza per il pareggio che si trasforma in realtà quando un altro rigore, questa volta decretato per fallo di braccio di D’Ecclessis, manda in gol Somma per il momentaneo 2-2 ad un minuto dal termine. A questo punto le due squadre voglioso provarci fino alla fine con pochissimo tempo a disposizione. L’ultimo tentativo, proprio sul suono della sirena, è di Detomaso il cui destro dalla distanza si spegne a lato.

Finisce, quindi, in parità con il pubblico del San Giacomo che applaude i protagonisti in campo in attesa di riaccendere nuovamente i riflettori sabato prossimo in occasione della sfida tra Azzurri e Cus Bari.

Futsal Andria – Azzurri Conversano 2-2 (p.t. 1-1)

Futsal Andria: Capuano, Cuomo, Sasso, Calabrese, Rella, Somma, Lattanzio, Capacchione, Sgarra, Miccoli, Mazzuoccolo, Dimatteo. All.: Roberto Chiereghin.

Azzurri Conversano: Grieco, Masi, Sciannamblo, D’Ecclesiis, Sannino, Lemonache, Gutierrez, Detomaso, D’Alessandro E., Caradonna, Cannone, Resta. All.: Francesco Chiaffarato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp