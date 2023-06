Francavilla Fontana, nuovo look per il parco giochi della villa comunale

In dirittura d’arrivo a Francavilla Fontana il nuovo look per il parco giochi della villa comunale. In corso gli ultimi interventi sul tappeto e nell’area dove sono installate le giostrine. Gli interventi si concluderanno entro questa settimana. Il ritardo sarebbe colpa, come fanno sapere dalla ripartizione Tecnica, di quei genitori distratti che, hanno fatto, a giorni alterni, il loro ingresso nel cantiere, rompendo la recinzione, per far giocare i loro bambini creando non pochi disagi e disservizi. Entro la prossima settimana si metterà mano al marciapiede in modo da assicurare condizioni di maggiore sicurezza. Un intervento questo che richiederà qualche altro giorno di lavoro. Dal 19 giugno prossimo il parco giochi con alcune nuove giostrine tornerà ad essere fruibile dai bambini

