Giugno 9, 2023 15:20

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Foggia: comunque vada i satanelli sono i più forti del girone c

Claudia Carbonara Giugno 9, 2023 15:02

FOGGIA – LA SQUADRA ROSSONERA E’ A UN PASSO DALLA GLORIA. I TIRI DAL DISCHETTO SONO STATI FATALI PER IL PESCARA, ULTIMA VITTIMA IN ORDINE DI TEMPO DEI SATANELLI. NON SAPPIAMO COME ANDRA’ LA FINALE CONTRO IL LECCO. UNA COSA PERO’ LA SAPPIAMO: LA SQUADRA DI DELIO ROSSI E’ DI FATTO LA PIU’ FORTE DEL GIRONE C AVENDO ELIMINATO PRIMA IL POTENZA, POI IL CERIGNOLA E IN SEGUITO CROTONE E PESCARA RISPETTIVAMENTE SECONDA E TERZA DEL GIRONE MERIDIONALE. GIA’ QUESTA E’ UNA GRAN BELLA SODDISFAZIONE. ADESSO PERO’ L’ULTIMO SCOGLIO HA L’ACCENTO LOMBARDO. IL LECCO HA AVUTO LA MEGLIO SULLA CORAZZATA CESENA, SOCIETA’ CHE HA SPESO TANTISSIMO PER CENTRARE ADDIRITTURA LA PROMOZIONE DIRETTA E QUESTO RENDE L’ IDEA DELLA CARATURA DELL’AVVERSARIO

 

 

Claudia Carbonara

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