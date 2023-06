Carapelle (FG) –

Al supereroe, al coraggioso, all’uomo buono che ha causato tutto questo, voglio solo dirgli una cosa: a pochi metri dalla macchina dorme mio figlio, al piano superiore vive una famiglia di persone perbene. Non ti odio e non ti porto rancore per un solo motivo. Non sarò io a giudicarti. Un giorno ci presenteremo davanti a chi giudicherà che uomini siamo stati in questa vita”. Queste le parole di Ulderico Spinapolice, vicesindaco del comune di Carapelle, vittima di un atto intimidatorio avvenuto la scorsa notte quando qualcuno, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Foci, ha appiccato un incendio io nel cortile dell’abitazione dove era parcheggiata l’auto.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp