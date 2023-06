Primavera, il Lecce supera la Fiorentina ai supplementari e vince lo Scudetto

Un colpo di testa di Emin Hasic allo scadere del secondo tempo supplementare basta al Lecce per superare la Fiorentina a Raggio Emilia nella finale Scudetto del massimo campionato Primavera. I giallorossi di mister Federico Coppitelli confermano il primo posto maturato al termine della regular season, battendo in extremis la Viola di Alberto Aquilani. 19 anni dopo l’ultima volta, lo Scudetto Primavera torna in Salento. A vincerlo è il Lecce, che strappa contestualmente il pass per la prossima Youth League.

