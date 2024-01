FBC Gravina, firma il difensore croato Fustar

La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Ivan Fustar. Nato a Spalato nel 1989, Fustar è un roccioso difensore centrale, dotato di un’ottima struttura fisica e buone qualità tecniche. Nella prima parte di stagione ha militato nel CS Tunari, club di serie B rumena. In carriera ha giocato nelle serie A e serie B di club croati, albanesi, ciprioti, bosniaci e rumeni, oltre ad aver indossato la maglia dell’Al Arabi in Qatar. Vanta inoltre diverse presenze in Europa League con il club croato del Sibenk. Arrivato a Gravina ad inizio settimana, ha già svolto le prime sedute di allenamento agli ordini di mister Infantino.

