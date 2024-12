Fidelis Andria, Scaringella: “Contro il Martina non sarà decisiva”

Consolidare il primato per lanciare un ulteriore segnale alla concorrenza. Questo il diktat da seguire per la Fidelis Andria, che nel penultimo appuntamento del girone di andata farà visita al Martina. Filosofie agli antipodi, ma percorsi comuni, con le due squadre che stanno attraversando un momento d’oro sotto il profilo dei risultati. Nelle ultime dieci partite, i biancazzurri di Scaringella hanno conquistato 27 punti su 30 a disposizione, mentre il Martina ha messo in fila sette vittorie in campionato. Al “Tursi”, gara in diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre, lecito aspettarsi scintille.

Martina-Fidelis Andria sarà anche Massimo Pizzulli contro Giuseppe Scaringella. Una sfida nella sfida: da una parte il pragmatismo del cinquantaduenne tecnico del Martina, in piena zona playoff con una squadra dall’età media di appena 22 anni, dall’altra il coraggio di Scaringella, capace di restituire un’anima alla sua Fidelis proprio come nella scorsa stagione.

La vittoria contro il Casarano nell’ultimo turno ha galvanizzato ulteriormente l’ambiente, che ora spinge la Fidelis Andria dopo un inizio sull’altalena. Dal calciomercato, intanto, i biancazzurri hanno pescato Cristiano Verna, centrocampista centrale classe ’94 proveniente dall’Avezzano e l’attaccante Giuseppe Tedesco, che potrebbe già esordire dal primo minuto al posto dello squalificato Da Silva.

