Eccellenza, al via il girone di ritorno: il programma della 20^ giornata

La vittoria contro il Ginosa ha permesso al Barletta di allungare ulteriormente sulla Polimnia, bloccata tra le mura amiche dall’Acquaviva. Quattordici i punti di vantaggio dei biancorossi, che al “Puttilli” per la ventesima giornata di Eccellenza attendono l’Unione Calcio Bisceglie, mentre per gli uomini di mister Anaclerio c’è il Molfetta sempre al “Madonna d’Altomare”. In zona playoff il Galatina si prepara all’esame Novoli, con l’Acquaviva che farà visita a uno Spinazzola ridimensionato e alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza dopo lo stop di Corato.

Cambio di rotta, invece, per il Canosa: il passo falso di Alberobello è costato l’esonero a Luigi Di Simone. Al suo posto, Vincenzo Lanotte, che farà il suo esordio al cospetto del Foggia Incedit. Clima diametralmente opposto in casa Bisceglie. La cura Di Meo, infatti, sta dando gli effetti sperati: nove punti nelle ultime tre partite per i nerazzurri, alla ricerca del poker contro il Manduria.

I fari della ventesima giornata, intanto, sono puntati anche su Brilla Campi-Gallipoli, Bitonto-Ginosa, Arboris Belli-Massafra e Racale-Corato: gare che cominciano a diventare decisive per uscire dalle sabbie mobili della zona playout.

