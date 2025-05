Taranto, è morto il motociclista coinvolto nell’incidente a San Vito

TARANTO – Non ce l’ha fatta Damiano Carrieri, 37 anni, rimasto gravemente ferito nel violento incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 maggio nella borgata di San Vito, tra via Lucerne e via Lucci Marini a Taranto. L’uomo era rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile, una Seat, nei pressi del parcheggio della spiaggia di Lido Bruno, zona molto frequentata soprattutto nei fine settimana.

Carrieri, che indossava il casco al momento dell’impatto, era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove era stato ricoverato in codice rosso nel reparto di rianimazione. Purtroppo, le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo ed è deceduto nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Soltanto dieci giorni fa Damiano Carrieri aveva perso il padre, proprio ieri sul suo profilo Facebook aveva postato una frase dolcissima in ricordo del suo congiunto, spiegando tutto il suo dolore per la grave perdita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause dello scontro restano al momento in fase di accertamento.

Sono stati sequestrati i mezzi coinvolti nel sinistro.

Foto: Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author