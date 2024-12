Fc Matera, Torrisi: “Contro l’Ugento per dare valore agli ultimi risultati”

“Sarà una partita complicata e difficile. Giocheremo contro un Ugento che si sa difendere bene e che ha buona qualità, un buon palleggio e anche qualche giocatore importante. Noi dobbiamo tenere alta la guardia. La partita che hanno giocato contro il Casarano insegna. Per 75 minuti erano in vantaggio contro una squadra forte e in un ambiente non facile. Noi, non dobbiamo sbagliare l’approccio”. Ha parlato così, il tecnico Alfio Torrisi ai microfoni di Antenna Sud alla vigilia della sfida contro l’Ugento di domani.

Sulla squadra: “Esclusi Tanasa per infortunio e Casiello squalificato, gli altri sono tutti disponibili per la partita”.

Sul momento: “Non ho ancora ottenuto nulla. Io sono qui per lavorare e devo farlo al massimo insieme alla squadra. Abbiamo la responsabilità nei confronti di una piazza esigente e di una società che merita tanto e che sta facendo investimenti importanti per portare in alto i colori del Matera. Nel calcio ci sono sempre fischi e applausi, l’importante è avere il giusto equilibrio e saper gestire i momenti. In questo momento stiamo attraversando un periodo positivo e dobbiamo essere bravi a portarlo avanti e a farlo durare il più a lungo possibile. Contro il Fasano i fischi sono stati giusti perché non ho visto una squadra che mi rispecchiava. Per questo, ho detto alla squadra in settimana di non pensare a Francavilla Fontana ed Angri ma al Fasano per essere diversi dal primo minuto e imprimere subito i ritmi dal primo minuto”.

Sul mercato: “Siamo a buon punto. Il ds Castorina è vigilia sul mercato. Siamo consapevoli che manca ancora qualcosa. Dobbiamo fare scelte funzionali perché non abbiamo bisogno dei nomi. Ci servono giocatori che hanno voglia ed umiltà di mettersi a disposizione. Per questo siamo nelle condizioni di poter aspettare. Qualcosa faremo nei prossimi giorni perché manca ancora qualche innesto. Al momento, abbiamo una rosa che ci permette di poter scendere in campo e fare le scelte giuste”.

Sulle prossime sfide: “Abbiamo due partite difficili e complicate per diversi motivi. Quella di domani è importantissima. Facendo bene contro l’Ugento daremmo valore agli ultimi risultati conquistati. Quella di Nocera Inferiore può diventare importante se facciamo bene domani. Entrambe hanno le stesse difficoltà, anche se diverse. Però, come ripeto spesso pensiamo partita per partita come abbiamo fatto fino ad oggi. Domani abbiamo una grande responsabilità con i nostri tifosi che dobbiamo far tornare a casa soddisfatti”.

