Brindisi, Ragno: ‘Ora ho una squadra che ha criterio’

L’allenatore del Brindisi Nicola Ragno ha parlato alla vigilia della gara col Manfredonia: “Non siamo tantissimi, mi aspetto ancora qualcosa dal mercato. Sono arrivati Incerti e Ledesma in settimana, li ho cercati e li ringrazio di aver sposato questo progetto. Da Nocera è iniziato il nuovo campionato del Brindisi. Non ci conosciamo ancora al 100%, ma lo faremo in fretta. Guardiamo noi stessi, abbiamo lavorato bene e siamo fiduciosi. Nelle ultime due partite ho visto la personalità che è mancata nelle prime partite. Per noi in questo momento non esiste una squadra con cui non si può vincere. Ho bisogno di tutti, anche di chi è qui da un giorno. Giocheremo come se fosse una finale”.

”Il pubblico ci carica, è fondamentale quando si gioca in casa. Dopo un inizio del genere sappiamo che soffrono, ma sono sempre lì a sostenerci. Sono consapevole di avere una squadra con qualcosa in più sotto tutti i punti di vista, mentale e tecnico-tattico. Abbiamo gente dalla trequarti in su che in qualsiasi momento la può mettere dentro. I nuovi innesti sono giocatori di qualità”.

”Il nostro obbiettivo è toglierci una volta per tutte quel meno. Rispetto a 20 giorni fa vedo uno spirito diverso, con giocatori più combattivi e con più personalità. Quando fai tanto e ottieni poco qualcuno a livello psicologico molla. C’è uno spirito diverso perché tutti vogliono raggiungere l’obbiettivo. Chi ci precede in classifica non ha una media punti altissima. Affrontare Manfredonia e Francavilla per noi è come affrontare la Nocerina, bisogna puntare sempre alla vittoria”.

Il mercato lo vedo positivo. Non abbiamo avuto difficoltà a trovare calciatori, anche se in questa situazione uno guarda la classifica e ci pensa due volte. La società ha tutta la voglia di salvarsi. Adesso ho 11 stranieri, non mi era mai capitato, ma ho trovato ragazzi disponibili, a differenza del vecchio gruppo. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, per il bene della squadra e non dei singoli. Chi gioca 20 minuti non dà un contributo minore di chi ne gioca 70. Quando in gruppo ci sono quelle 2/3 teste che non vanno d’accordo ci sono problemi. Sto ripetendo le lingue, è un’esperienza nuova che mi sta piacendo. Se ci salvassimo avremmo fatto qualcosa di grandioso. Diagnè non fa più parte del nostro gruppo, arriverà qualcun altro”.

