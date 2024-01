Barletta, presentato Eyango: Pitino prepara nuovi arrivi

BARLETTA – Presentato allo stadio Puttilli Steeve-Mike Eyango, il nuovo centrocampista del Barletta. Francese, classe 2001, si è già allenato mercoledì pomeriggio con il resto della squadra e sarà già a disposizione di Bitetto per la sfida di domenica contro il Nardò.

Mercato tutt’altro che chiuso per i biancorossi, con il centrocampista 2005 Alpha Glodi Kundila pronto a firmare col Barletta nei prossimi giorni. Si guarda anche in attacco per possibili occasioni in entrata nell’ultima settimana di gennaio, come riferito dallo stesso direttore sportivo Marcello Pitino.

