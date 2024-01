Doppio fronte Taranto: campo e mercato

TARANTO – Doppio fronte Taranto: testa al Benevento, ma anche al mercato. Mai decollata l’opzione di uno scambio con il Foggia: Schenetti rimane in uscita dai rossoneri e in orbita ionica, ma la contropartita non sarà Bifulco. Il numero 14, malgrado una stagione a corrente alternata, rimane un perno del reparto offensivo rossoblù e non saluterà la Città dei due Mari, almeno fino a fine stagione. La contropartita potrebbe essere, invece, Orlando: gradimento tecnico da parte di Cudini, ma non è detto che l’operazione vada in porto. Si insiste, viceversa, per Rosaia del Gubbio: il club umbro smentisce, ma l’ex Catania è finito dietro nelle gerarchie di Braglia e dinanzi a una buona offerta – alla luce del fatto che è in scadenza nel 2025 – potrebbe pure rescindere.

Sul fronte campo, la squadra continua ad allenarsi sul sintetico dello Iacovone B. Capuano, per domenica, ritrova Ferrara che andrà a riprendersi il posto sull’out di sinistra. Dall’altra parte, a questo punto, ancora fiducia a Valietti oppure soluzione Panico, già sperimentata in diverse circostanze. Scalpita, in avanti, Kanoute, ex di turno, voglioso di tornare il prima possibile in gol dopo due gare di fila a secco.

