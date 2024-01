Basket Serie A2 | Nardò, coach Dalmonte si presenta: “Sono motivato”

Il Nardò Basket ha presentato a stampa e tifosi il nuovo capo allenatore granata. Dopo l’esonero di coach Di Carlo, infatti, la scelta del sodalizio neretino è caduta su Luca Dalmonte, tecnico reduce dall’esperienza con la Fortitudo Bologna. Mercoledì pomeriggio Dalmonte ha diretto il proprio primo allenamento da coach del Toro, al termine del quale ha parlato così in conferenza. L’aver raccolto un solo successo nelle ultime nove gare disputate ha messo la società nelle condizionin di dare una svolta, con un avvicendamento in panchina che era nell’aria da tempo. A coach Dalmonte l’onere di chiudere la regular season nella griglia delle prime otto, così da accedere alla fase a orologio, mantenendo di fatto la categoria e scongiurando gli spareggi retrocessione. Gli ultimi impegni in calendario sono la sfida interna con la Tezenis Verona, in programma per questa domenica, e la trasferta di Chiusi, ultimo in classifica.

