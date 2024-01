Lecce, buone notizie dalla Coppa d’Africa: Banda, Rafia e Touba eliminati alla fase a gironi

La Coppa d’Africa di Banda, Rafia e Touba è già finita. Zambia, Tunisia e Algeria sono infatti stati eliminati nella fase a gironi della competizione: una buona notizia per il Lecce, che potrà riabbracciare prima del previsto i tre calciatori, assenti dall’1 gennaio. La possibilità che i tre possano quantomeno tornare in gruppo già domenica in vista della trasferta di Genova non è da escludere, ma al momento non esistono comunicazioni ufficiali circa la data di rientro dei calciatori eliminati.

