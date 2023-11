Euro 2024: 0-0 con l’Ucraina, Italia in Germania per difendere il titolo

L’Italia si classifica al secondo posto nel Gruppo C delle qualificazioni e ottiene il passaggio alla fase finale di Euro 2024, che si giocherà in Germania. Gli azzurri hanno chiuso alle spalle dell’Inghilterra proprio con lo 0-0 di Leverkusen con l’Ucraina, evitando così i playoff. La prossima estate, gli azzurri avranno l’opportunità di difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021.

È stata una serata di grande tensione per Donnarumma e compagni, che hanno dominato per oltre un’ora sprecando diverse occasioni per poi resistere all’assalto finale dell’avversario, che ha reclamato anche un calcio di rigore per un presunto fallo di Cristante su Mudryk.

Concludendo con 14 punti, quasi certamente l’Italia finirà nella quarta fascia del sorteggio del 2 dicembre: si prospetta un girone difficile per gli azzurri.

Ucraina-Italia 0-0

Ucraina (4-1-4-1): Trubin; Konoplya (86’ Tymchyk), Svatok (90’+1’ Malinovskyi), Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko (80’ Pikhalyonok); Tsygankov (80’ Zubkov), Sudakov, Zinchenko (86’ Sikan), Mudryk; Dovbyk.

Ct: Rebrov.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho (71’ Cristante), Barella; Zaniolo (71’ Politano, 90’+2’ Darmian), Raspadori (46’ Scamacca), Chiesa (81’ Kean). Ct: Spalletti.

Arbitro: Gil Manzano.

Ammoniti: Buongiorno (I), Konoplya (U).

Note: Gara giocata a Leverkusen (Germania).

