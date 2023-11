Calcio C/F: Prosegue il momento negativo di Molfetta, ko anche a Napoli

Prosegue il momento negativo della Molfetta Calcio Femminile. Quella scossa che tutti si aspettavano non è arrivata, tanto che in quel di Napoli l’Independent ha battuto le biancorosse di mister Petruzzella per 4-1. Al momentaneo vantaggio di Lippolis al 5 minuto del primo tempo segue il pareggio delle padrone di casa dopo pochi minuti con Esposito, mentre al 22’ del pt Musella raddoppia per i locali. Nella ripresa, Molfetta in 10 per espulsione di Fiore e le “Pantere” locali allungano con Russo e al 65’ Galluccio mette il sigillo sul definitivo 4-1.

Indipendent-Molfetta Calcio 4-1 (2-1)

Reti: 5 Lippolis (M), 9 Esposito (I), 60 Russo (I), 65 Galluccio (I)

Indipendent: Boccia, Marotti (dal 34 st Siepe), Russo, Baldassara(41 st Fuccillo), Musella, Caputo (41 st Nappa), Borrelli, Esposito (26 st Maddaluno) Parretta, Galluccio, Caravello (26 st Russo). Panchina: Piscitelli, Ventresimo, Ferrara, Gragnaniello. All. Aielli.

Molfetta Calcio: Stella, Alfonso (dal 25 st Capriati), Cantatore, Lippolis, Ladisa, Fiore, Messina (dal 21 st De Musso), Cimadomo, Pellegrini ( dal 41 st Carrante), Sgaramella, Petruzzella. Panchina: Lerario, Pallara, Rotondo. All. V. Petruzzella.

Arbitro: Ercole di Latina. Assistenti: Poto di Battipaglia e Falco di Nola

Ammoniti: Capriati, Pellegrini e Sgaramella (M) Esposito (I).

Espulsa: al 5 st Fiore (M).

