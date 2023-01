Eccellenza: UC Bisceglie, pari in rimonta con il Polimnia

Pareggio di carattere per l’Unione Calcio Bisceglie che impatta per 2-2 sul difficile campo del Polimnia Calcio nel sedicesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Un risultato più che positivo per i ragazzi di Rumma sotto per 2-0 dopo i primi 45′ e capaci di azzerare il doppio svantaggio grazie alla doppietta di Saani.

Mister Rumma si affida a Lullo tra i pali, linea difensiva composta da Bufi, Ferrante e Monopoli, a centrocampo Stella, Morra, Liso, Cascione e Zinetti, coppia d’attacco Amoroso e Saani. Partono meglio i padroni che al 6′ vanno vicini al vantaggio con Bianchi che non sfrutta al meglio la respinta di Lullo sul tiro di Roncone. Nove minuti più tardi il tiro di Zinetti non sortisce gli effetti sperati mentre, al 17′ Basile, da ottima posizione, spara alto. Passano quattro giri di lancette quando un super intervento di Lonoce nega il gol a Morra. Va meglio invece a D’Amico che al 29′ supera Lullo concretizzando il filtrante di Fioravante. Il gol realizzato galvanizza i padroni di casa che al 40′ raddoppiano con Roncone abile a superare in velocità Monopoli e castigare Lullo.

Nella ripresa, mister Rumma getta nella mischia Binetti e Andriano al posto di Zinetti e Bufi per provare a riaprire la contesa. Al 48′ infatti, Amoroso costringe Lonoce a rifugiarsi in corner. Poco male perchè al 52′ arriva il 2-1 azzurro: Punizione di Cascione, spizzicata di Amoroso per Saani che deposita la palla in fondo al sacco. Sessanta secondi più tardi Basile si mette in proprio trovando però l’opposizione di pugni da parte di Lullo. Il 2-1 permane sino al 68′ quando l’Unione trova il pareggio sempre con Saani mettendo in atto lo stesso schema applicato in occasione del primo gol. Per l’attaccante classe 1992 si tratta della seconda marcatura con l’Unione Calcio. Gli azzurri puntano a ribaltare il risultato ed al 79′ Lonoce anticipa il liberissimo Saani mentre, al minuto numero 81 l’ex Barletta, da posizione invitante manda fuori gettando alle ortiche il lungo lancio effettuato da Lullo.

Con il punto conquistato, i biscegliesi si portano a quota 22 lunghezze e, nel prossimo turno, in programma domenica 29 Gennaio, ospiteranno al “Di Liddo” il San Severo che ha battuto per 2-1 il Canosa.

POLIMNIA – UNIONE CALCIO 2-2 (2-0 p.t.)

POLIMNIA: Lonoce, De Carolis, Romanazzi, Vischi, Gernone, Bianchi, Selicati, Fioravante (27’st Di Lella), D’Amico (22’st Iaia), Basile (28’st Ievolella), Roncone (45’st Daugenti). A disposizione: Caccetta, Resta, Magista, Trentadue, Capobianco, All: Muserra

UNIONE CALCIO: G.Lullo, Bufi (1’st Andriano), Ferrante (15’st S. Lullo), Morra, Monopoli, Stella, Cascione, Liso,Amoroso, Zinetti (1’st Binetti), Saani (42’st Di Palma). A disposizione: Ancona, Di Pierro, S.Lullo, Binetti, Andriano, De Marco, Petrignani, Di Palma, Dell’Olio. All: Rumma

