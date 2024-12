Promozione, Virtus Bisceglie: Mimmo Di Corato debutta in panchina

La Virtus Bisceglie vuole voltare pagina e tornare a vincere dopo un periodo complicato, in cui anche la sfortuna ha pesato (tre pali nella trasferta di Lucera ne sono la prova). Domenica 15 dicembre, alle ore 14:30, i biancazzurri affronteranno il Cosmano Sport Foggia al “Francesco Di Liddo”, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali.

La squadra si presenta rinnovata: sono arrivati rinforzi di spessore come Difrancesco, Quacquarelli, Basile e Di Pierro, e soprattutto esordirà in panchina il nuovo tecnico Mimmo Di Corato. Il mister ha chiesto subito grinta, carattere e totale dedizione, qualità che i suoi ragazzi dovranno mostrare fin dal primo minuto contro i dauni, attualmente sesti in classifica con 22 punti.

La Virtus, invece, è chiamata a invertire il trend casalingo deludente: solo 5 punti raccolti al “Di Liddo” in sei gare (una vittoria, due pareggi e tre sconfitte). Gli ospiti si presentano con un buon ruolino esterno, avendo collezionato due vittorie e un pareggio, ma i biancazzurri puntano a sfruttare la spinta del pubblico, che potrà accedere gratuitamente allo stadio.

A dirigere l’incontro sarà la terna arbitrale della sezione AIA di Bari: Marco Saverio Racanelli sarà coadiuvato dagli assistenti Flavio Magaletti e Vito Innamorato. Ora la Virtus è chiamata a reagire: grinta e determinazione sono le chiavi per riportare il sorriso.

