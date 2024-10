Eccellenza, l’ex Ginosa Pizzulli è il nuovo allenatore del Venosa

L’ex tecnico del Ginosa, Antonio Pizzulli, è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore dell’ASD Oraziana Venosa. Per Pizzulli si tratta di un gradito ritorno, avendo già vestito la maglia della squadra in passato come calciatore. La dirigenza gialloverde ha accolto il nuovo mister con un caloroso benvenuto, augurandogli il meglio per la nuova avventura.

Pizzulli ha commentato con entusiasmo la sua nomina: “Ho accettato con grande entusiasmo di allenare l’Oraziana Venosa, in primis perché si tratta di una società storica, e poi perché mi sento profondamente legato a questa città, avendo avuto l’onore di indossare questa maglia da calciatore. Sono convinto che Venosa sia una piazza dove si può costruire qualcosa di importante“.

