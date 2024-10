Taranto, cena tra sindaco Melucci e Campbell del fondo americano

Nella serata di giovedì 18 ottobre, Mark Campbell, rappresentante dell’Apex Group Global LLD, il fondo americano interessato all’acquisizione del Taranto FC, ha partecipato a una cena con il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il vicesindaco, Gianni Azzaro.

Alla serata erano presenti anche Michele Pelillo, Giuseppe Losavio, consulente del Taranto FC, e un consulente del gruppo compratore. Si attendono novità per venerdì 19 ottobre, che potrebbero segnare un passo decisivo nella trattativa per il futuro del club.

Al termine della cena, intorno a mezzanotte, bocche quasi cucite e un po’ di imbarazzo mascherato dai sorrisi. Rinaldo Melucci e Gianni Azzaro non si sono sbottonati lasciando andare a un “ci vediamo domani”. Un pochino più loquace Campbell: “Siamo felici di essere qui, ci vedremo nel giro di due mesi. Non vediamo l’ora di tornare”. Cosa abbia voluto dire è da interpretare, ma per venerdì 18 sono attese ulteriori novità.

Stipendi non pagati Il Taranto vive giorni di tensione e in mezzo alla trattativa per la cessione l’unica certezza è che gli stipendi di luglio e agosto, con relativi contributi, non sono stati pagati entro la scadenza delle 23.59 di giovedì 16 ottobre. Vuol dire che al club rossoblu sarà inflitta un’altra pesante penalizzazione, dagli 8 ai 12 punti, rendendo abbastanza complicata la corsa alla salvezza.

Intanto, dopo l’addio del dg Fabrizio Lucchesi, Carmine Gautieri e calciatori lavorano sul campo per preparare la sfida di Crotone. Perché il calcio deve andare avanti.

