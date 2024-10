US Lecce, prolungati i contratti di Berisha e Dorgu

Lecce – La società giallorossa non smette di programmare il futuro e a tutelarsi in sede di mercato. Per queste ragioni è di pochi minuti fa l’annuncio del rinnovo di due diamanti del vivaio leccese: Patrick Dorgu e Medon Berisha hanno prolungato i rispettivi contratti. Il danese sino a giugno 2029 mentre il centrocampista albanese sino a giugno 2028.

Due messaggi importanti a tutto l’ambiente a dimostrazione di una continua programmazione per farsi trovare pronti alle sfide future.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author