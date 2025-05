Francavilla Fontana, camion in fiamme al mercato ortofrutticolo

FRANCAVILLA FONTANA – Non si esclude che sia stato un corto circuito ad innescare il rogo che, nella notte, ha distrutto un camion parcheggiato a ridosso del mercato ortofrutticolo di Francavilla Fontana, nella Zona Pip. Sul posto, dopo una segnalazione, vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della Radiomobile della compagnia della Città degli Imperiali. Secondo quanto appreso, non ci sarebbero elementi riconducibili al dolo. Sempre nella notte, poco prima, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Amilcare Ponchielli per spegnere le fiamme che hanno avvolto un’auto parcheggiata in strada.

