Caos totale in Serie C: anche il Trapani a rischio penalizzazione

E’ caos totale in Serie C. Anche il Trapani, infatti, è a rischio penalizzazione. La questione riguarda crediti per un valore di 700mila euro, che sarebbero stati utilizzati dal club siciliano per far fronte al pagamento delle scadenze di febbraio e aprile. Un’operazione ‘gemella’ a quella che ha portato al recente deferimento del Brescia e che, infatti, aveva indotto il Presidente Valerio Antonini a comunicare pubblicamente di avere avuto problemi con la stessa società che aveva curato le operazioni delle rondinelle, promettendo azioni legali.

Al Trapani sarebbe già stato notificato l’avviso di conclusione indagini e ora è in attesa del deferimento che porterà ad un’inevitabile penalizzazione in classifica (probabilmente di quattro punti).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author