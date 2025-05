Questa sera alle 19,45 su Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio – Speciale Play – Off’

Torna l’appuntamento settimanale con Il Salotto del Calcio su Antenna Sud (canale 14), l’approfondimento dedicato al Girone C della Serie C, che questa sera si concentra sulla sfida playoff tra Audace Cerignola e Atalanta U23. Una puntata speciale in diretta a partire dalle ore 19:45 con aggiornamenti live minuto per minuto e contributi esclusivi da bordocampo.

Tra gli ospiti:

Davide Cacace (DS Sorrento)

Danilo Rufini (allenatore)

Vito Fanelli (allenatore)

Emanuele Losapio (giornalista)

Segui la puntata su:

Canale 14 del digitale terrestre

Streaming: antennasud.com/streaming

App ufficiale: Linktree Antenna Sud

