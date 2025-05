Amministrative Matera, nessun candidato “impresentabile”

MATERA – Potrebbe essersi trattato di un errore di comunicazione tra Comune, Prefettura e Commissione Antimafia che nella giornata di martedì 20 maggio, nell’elenco degli “impresentabili” alle prossime elezioni Amministrative, ha inserito anche il nome di Francesco Paolo Lafortezza, candidato al comune di Matera, collegandolo alla lista “IO SUD”.

Notizia smentita sia dal rappresentante della civica, Pasquale Antonio Di Lorenzo, che ha inviato una lettera ufficiale all’On. Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, per segnalare l’errore, sia dall’Ufficio Stampa del Movimento della Poli Bortone che ha specificato che il candidato non ha mai fatto parte della lista ma bensì di un altro gruppo: quello di “Acito-Udc”, lista, anche questa, collegata al candidato sindaco di centrodestra, Antonio Nicoletti.

Andando però a leggere l’elenco pubblicato sul sito del Comune di Matera, il nome di Lafortezza non compare nemmeno qui, in quanto, come ci ha confermato lo stesso Acito, era stato già “escluso” al momento della presentazione lo scorso 26 aprile e quindi non è mai stato candidato. “Più che impresentabile, è introvabile”, ha sdrammatizzato l’ex sindaco di Matera.

