Ex Ilva, criticità Acciaieria 2: Uilm: “Chiarire natura dei problemi”

Il sindacato sollecita un confronto urgente dopo l’allarme legato al gasometro dell’impianto: “Rischi per la sicurezza”

La Uilm dello stabilimento siderurgico di Taranto ha inviato una comunicazione ufficiale all’ufficio relazioni industriali di Adi in As per chiedere chiarimenti urgenti in merito alla presunta necessità di fermare l’Acciaieria 2 a causa di problematiche tecniche riscontrate sul gasometro.

Secondo quanto riferito dai delegati sindacali, le informazioni apprese indicano criticità non meglio precisate che coinvolgerebbero una componente sensibile dell’impianto, su cui si concentrano preoccupazioni legate alla sicurezza e alla trasparenza gestionale.

“Vista l’estrema complessità dell’impianto e la pericolosità intrinseca del gasometro riteniamo urgente un confronto aperto e dettagliato con l’azienda”, si legge nella nota della Uilm che chiede spiegazioni sulla natura del problema, sulle modalità e tempistiche dell’intervento, sulle certificazioni di sicurezza e collaudo attualmente in vigore e sulle garanzie relative al rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

A preoccupare ulteriormente è il contesto: una settimana fa, una perdita di gas aveva già determinato la temporanea evacuazione dell’area dell’Acciaieria 2, evento che ha sollevato interrogativi sulla gestione della manutenzione e della sicurezza impiantistica.

“In assenza di una celere convocazione – avverte la Uilm –, ci vedremo costretti a coinvolgere senza indugio gli enti esterni competenti, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente”.

