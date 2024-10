Coppa Italia, Eccellenza: tris Barletta all’Unione Calcio Bisceglie

Cinico e spietato. Il Barletta porta a casa la gara di andata del secondo turno di Coppa Italia. Niente da fare per l’Unione Calcio Bisceglie che ci prova a più riprese senza mai trovare il fondo della rete: 0-3 il finale al “Di Lido”.

Ritmi compassati in avvio. L’episodio che spariglia le carte in tavola arriva al 14’, quando il calcio di punizione di Bernaola viene intercettato con la mano da Zinetti. Per l’arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Strambelli, che trasforma col brivido per il vantaggio. L’Unione Calcio Bisceglie punta la sveglia al 27’, con De Blasio che sterza e calcia: destro fuori misura. Passano sei minuti e gli uomini di Monopoli ci riprovano: cross di Zinetti dalla sinistra, Amoroso impatta di testa con i tempi giusti, ma non inquadra il bersaglio più grande. Al 39’ è Farinola ad armare il mancino, Staropoli respinge come può aiutato anche dal palo. Unione Calcio che chiude la prima frazione in crescendo. Al 44’ Ngom, ben imbeccato da Farinola, di testa non prende bene le misure. Prima frazione in archivio con il Barletta avanti.

Nella ripresa, Unione Calcio che resta in controllo della gara. Al 56’ l’incornata di Amoroso è facile preda di Staropoli. Nel momento di maggiore pressione, il Barletta raddoppia: calcio d’angolo di Lavopa per Pinto, bravo a prendere l’ascensore tra le maglie azzurre e a infilare Lutzardo. Biancorossi in fiducia e al 74’, puntuale, ecco il tris: Bernaola trova il corridoio giusto per Lopez, che a tu per tu con Lutzardo non sbaglia. Barletta che gioca sul velluto e all’82’ sfiora il poker con Bernaola. Il centrocampista basco si inserisce con i tempi giusti in area, ma si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore avversario. La gara scivola via senza particolari sussulti: primo round al Barletta, gara di ritorno in programma giovedì 31 ottobre al “Puttilli”.

