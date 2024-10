Promozione: De Giuseppe si dimette da allenatore dell’Atletico Tricase

Lunedì 14 ottobre, durante l’Assemblea della Società, Sandrino De Giuseppe, allenatore della prima squadra dell’A.S.D. Atletico Tricase, ha comunicato la sua decisione di dimettersi dal ruolo per motivi personali. La dirigenza del club ha tentato di convincerlo a rivedere la sua scelta, chiedendogli di riflettere ulteriormente.

In un incontro successivo, avvenuto martedì 15 ottobre con il presidente Alfredo Stefanelli, De Giuseppe ha confermato la sua decisione. “Ci sono momenti in cui bisogna saper scegliere in coerenza con il proprio progetto di vita“, ha dichiarato l’allenatore. Ha inoltre sottolineato che la sua scelta non rappresenta un allontanamento definitivo dal mondo calcistico dell’Atletico Tricase, ma piuttosto un’esigenza di dedicarsi ad altri percorsi sportivi, pur continuando a sostenere il settore giovanile del club. “Le dimissioni sono per motivi strettamente personali“, ha aggiunto, augurando alla squadra e ai suoi calciatori ogni successo.

Il presidente Stefanelli, pur esprimendo rammarico per la decisione, ha ringraziato De Giuseppe per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza del suo contributo e augurandogli il meglio per il futuro. “L’Atletico Tricase sarà sempre casa sua“, ha concluso Stefanelli, evidenziando la professionalità e serietà che De Giuseppe ha sempre dimostrato nel suo ruolo.

