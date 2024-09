Eccellenza, Bisceglie: rescindono cinque calciatori e nuovo arrivo a centrocampo

Il Bisceglie ha annunciato l’interruzione consensuale del rapporto con i calciatori Vittorio Esposito, Felipe Perestrello Vaz, Massimiliano Pesenti, Diego Quitadamo e Luca Scimia. Nel frattempo, la dirigenza continua a lavorare sul mercato e ha aggiunto un nuovo tassello alla rosa a disposizione di mister Valeriano Loseto: il centrocampista argentino Leandro Nicolas Sottile.

Sottile, classe 1993, ha accumulato una discreta esperienza nel calcio europeo sin da giovane. Dopo gli inizi al Club Sportivo Desamparados nella sua città natale in Argentina, ha proseguito la sua formazione calcistica al Leganes, in Spagna. Ha inoltre militato in squadre spagnole come Los Yebenes e Alcobendas prima di tornare in Sudamerica. Qui ha giocato in Argentina con Chaco For Ever, Desamparados e Deportivo Madryn, e in Ecuador con Chacaritas FC e Cumbaya FC, quest’ultimo nella Serie A ecuadoriana.

La scorsa stagione, Sottile ha fatto il suo debutto nel calcio italiano in Serie D. Da novembre a gennaio, ha vestito la maglia della Folgore Caratese nel Girone B, segnando anche il suo primo gol in Italia. Successivamente, nel mercato invernale, si è trasferito al Canicattì nel Girone I, dove ha collezionato 12 presenze e fornito 3 assist, contribuendo al raggiungimento del nono posto in classifica, uno dei migliori risultati della storia recente del club.

