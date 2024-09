Ufficiale: Marfella torna al Bari, contratto di un anno

Il Bari ha ingaggiato il portiere svincolato Davide Marfella, classe 1999: ha firmato un contratto di un anno e avrà la maglia numero 45. “Marfella – si legge in una nota del club – è stato uno dei protagonisti del ritorno in Lega Pro del Bari al termine del campionato ’18-’19”. Vanta 41 presenze, e 20 clean sheet, con i galletti tra il 2018 e il 2021. In bacheca anche una promozione in Lega Pro con la maglia della Vis Pesaro e uno scudetto vinto con la maglia del Napoli con cui ha anche esordito in serie A

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author